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Российские военные обстреляли город Покровск в 40 километрах от линии фронта. Погибли пять человек, десятки получили ранения
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20:05, 7 августа 2023
Российские военные вечером 7 августа обстреляли центр города Покровск в Донецкой области, находящегося в 40 километрах от линии фронта. В результате обстрела, заявил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, получили повреждения жилые дома, гостиница, магазины и административные здания. По
данным
МВД Украины, 31 человек получил ранения, пять — в том числе заместитель начальника ГСЧС по Донецкой области — погибли. Минобороны РФ обстрел не комментировало.
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