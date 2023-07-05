«Слышишь, Антон, а ты чего не отвечаешь?» Кремль показал, как Путин выбивает деньги из Минфина для девочки из Дагестана

Владимир Путин продолжает играть в публичного политика — и снова встречается с детьми. На этот раз он пригласил в Кремль восьмилетнюю Раисат Акипову из Дербента. Вместе они позвонили министру финансов Антону Силуанову. Президент фамильярно попросил выделить в бюджет Дагестана пять миллиардов рублей. «Слышишь, Антон, а ты чего не отвечаешь, ты же воспитанный человек?» — спросил он. Министр, кажется, сначала не поверил в происходящее. Но деньги пообещал дать. Девочке достались только цветы.