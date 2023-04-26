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Пожар в поселке Сосьва Свердловской области уничтожил больше 100 домов. Есть погибший
1 минута
11:25, 26 апреля 2023
В поселке Сосьва в Свердловской области 25 апреля произошел сильный пожар, из-за которого
сгорело
108 жилых домов, тюремная больница и
восемь
вагонов с пиломатериалами. Возгорание началось на лесопилке, где сжигали опилки. Погиб один человек. Больше 200 человек
остались
без жилья. Власти региона
пообещали
возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело. В области объявлен режим повышенной готовности из-за пожаров, которые произошли и в других населенных пунктах Свердловской области.
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