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Пожар в поселке Сосьва Свердловской области уничтожил больше 100 домов. Есть погибший

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В поселке Сосьва в Свердловской области 25 апреля произошел сильный пожар, из-за которого сгорело 108 жилых домов, тюремная больница и восемь вагонов с пиломатериалами. Возгорание началось на лесопилке, где сжигали опилки. Погиб один человек. Больше 200 человек остались без жилья. Власти региона пообещали возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело. В области объявлен режим повышенной готовности из-за пожаров, которые произошли и в других населенных пунктах Свердловской области.
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