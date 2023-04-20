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Ракета «Старшип» — самая большая в истории — взорвалась после запуска Посмотрите, как это было

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20 апреля с полигона SpaceX в округе Бока-Чика на границе штата Техас и Мексики запустили ракету «Старшип». Старт завершился неудачей — отделение ступени прошло нештатно, ракета начала вращение в воздухе и взорвалась в начале пятой минуты полета. SpaceX, комментируя запуск в твиттере, подчеркнула, что именно для этого и проводятся испытания — чтобы собрать данные, которые позволят повысить надежность ракеты.
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