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Ракета «Старшип» — самая большая в истории — взорвалась после запуска
Посмотрите, как это было
1 минута
14:26, 20 апреля 2023
20 апреля с полигона SpaceX в округе Бока-Чика на границе штата Техас и Мексики запустили ракету «Старшип». Старт завершился неудачей — отделение ступени прошло нештатно, ракета начала вращение в воздухе и взорвалась в начале пятой минуты полета. SpaceX, комментируя запуск
в твиттере
, подчеркнула, что именно для этого и проводятся испытания — чтобы собрать данные, которые позволят повысить надежность ракеты.
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