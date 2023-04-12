Дети в России читают (очень плохие) стихи и поют песни в поддержку войны. Это по-настоящему страшно Смотрите сами

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается уже более года. Война меняет не только тех, кто принимает в ней участие, но и все общество. Посмотрите, как дети в России читают (очень плохие) стихи и поют песни в поддержку войны. В текстах этих «произведений» Путин стоит в одном ряду со Сталиным, а «святую Русь» противопоставляют Западу с «глобалистами, либералами, гей-парадами и нацистами». Выглядит очень страшно.