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Дети в России читают (очень плохие) стихи и поют песни в поддержку войны. Это по-настоящему страшно
Смотрите сами
3 минуты
12:37, 12 апреля 2023
Полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается уже более года. Война меняет не только тех, кто принимает в ней участие, но и все общество. Посмотрите, как дети в России читают (очень плохие) стихи и поют песни в поддержку войны. В текстах этих «произведений» Путин стоит в одном ряду со Сталиным, а «святую Русь» противопоставляют Западу с «глобалистами, либералами, гей-парадами и нацистами». Выглядит очень страшно.
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