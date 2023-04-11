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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. Ближайшие поселки засыпало толстым слоем пепла
1 минута
10:43, 11 апреля 2023
Извержение вулкана Шивелуч — одного из крупнейших на Камчатке — началось в ночь на 11 апреля. Вулкан
выбросил
на высоту 15 километров облако пепла, которое протянулось на 500 километров и продолжило расти. Ближайшие поселки засыпало 8-сантиметровым слоем пепла — такого пеплопада здесь
не видели
с 1964 года. В некоторых населенных пунктах пропал свет, а из водопроводных кранов пошла вода с пеплом. Вулканологи допускают, что пепловое облако может накрыть Петропавловск-Камчатский. Извержению вулкана присвоили наивысший код авиационной опасности.
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