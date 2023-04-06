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Массированный обстрел Израиля. С территории Ливана выпустили 34 ракеты Кадры из пострадавших районов

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Израиль 6 апреля попал под массированный ракетный обстрел. С территории Ливана, как сообщила Армия обороны Израиля, были выпущены 34 ракеты. Большинство из них были сбиты, но не менее пяти ракет перехватить не удалось.