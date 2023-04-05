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«Благодарю за внимание. Все. Церемония заканчивается. Всего хорошего. All the best»
Путин несколько раз попрощался с послами на приеме в Кремле, но не дождался ни ответа, ни аплодисментов. Вот как он заполнял эти неловкие паузы
46 секунд
15:28, 5 апреля 2023
Президент России Владимир Путин 5 апреля принял верительные грамоты у послов 17 стран. В конце церемонии он попрощался с ними. Возникла пауза, из-за которой Путин попрощался еще раз. А потом еще. Потому что снова возникла пауза.
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