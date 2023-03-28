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На черноморское побережье Грузии обрушился ураган В Батуми ветер срывал крыши с домов. В Кобулети погиб один человек

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На черноморское побережье Грузии обрушился ураган. 28 марта метеорологи прогнозировали, что скорость ветра в Аджарии усилится до 20-25 метров в секунду. В Службу по управлению чрезвычайными ситуациями страны поступили десятки сообщений о разрушениях, причиненных ветром. В Батуми и других городах региона ураган вырвал деревья, повредил крыши и окна домов. Местные жители сообщали об отключении электричества. В соседнем курортном городе Кобулети дерево упало на автомобиль, из-за чего погиб один человек.
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