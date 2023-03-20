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Си Цзиньпин прибыл в Москву. Вот как его встречали
Военный оркестр в аэропорту и баннеры по дороге в гостиницу: «Горячо приветствуем председателя КНР»
1 минута
14:52, 20 марта 2023
Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Россию с трехдневным визитом. В аэропорту его встретил вице-премьер Дмитрий Чернышенко; оркестр исполнил гимны России и Китая. Для Си Цзиньпина после переизбрания на третий срок поездка в Россию стала первым зарубежным визитом. Через несколько часов после прибытия он встретился с президентом России Владимиром Путиным в рамках неформального обеда. Основная часть переговоров запланирована на 21 марта.
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