Владимир Зеленский в Европе. Президент Украины встретился с Карлом III и выступил в Европарламенте

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз с начала полномасштабного российского вторжения выехал за пределы Украины. В декабре 2022 года он посетил США, сейчас — сразу три страны. Первой стала Великобритания. 8 февраля президент Украины выступил перед британским парламентом, встретился с премьер-министром Риши Сунаком с королем Карлом III. Вечером того же дня он прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. 9 февраля Зеленский приехал в Бельгию, где выступил перед Европейским парламентом.

Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз с начала полномасштабного российского вторжения выехал за пределы Украины. В декабре 2022 года он посетил США, сейчас — сразу три страны. Первой стала Великобритания. 8 февраля президент Украины выступил перед британским парламентом, встретился с премьер-министром Риши Сунаком с королем Карлом III. Вечером того же дня он прибыл в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. 9 февраля Зеленский приехал в Бельгию, где выступил перед Европейским парламентом. Подписывайтесь на наш ютьюб-канал