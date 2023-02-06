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В Турции произошло самое разрушительное землетрясение с 1939 года. Вот как выглядят его последствия
2 минуты
08:38, 6 февраля 2023
На юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,8 — самое сильное на территории страны с 1939 года. Его эпицентр находился примерно в 30 километрах от крупного города Газиантеп и в 90 километрах от границы с Сирией. В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли более 500 человек, тысячи получили ранения, обрушились сотни зданий. Историческая крепость Газиантепа, возведенная во времена Римской империи, была разрушена; в Алеппо пострадала цитадель из списка всемирного наследия ЮНЕСКО.
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