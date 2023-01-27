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В Иране мужчина с автоматом Калашникова ворвался в посольство Азербайджана. Один человек убит, двое ранены
Ильхам Алиев назвал это нападение терактом
1 минута
10:20, 27 января 2023
В Тегеране неизвестный мужчина обстрелял из автомата Калашникова пост охраны посольства Азербайджана. В результате нападения убит начальник службы безопасности дипмиссии, еще двое охранников получили ранения. Стрелявшего задержали, он объясняет свои действия личными мотивами. В Баку возложили ответственность на Тегеран за невыполнение обязательств Венской конвенции по охране дипломатических представительств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев
назвал
случившееся терактом. Это уже
пятое
нападение на дипмиссию Азербайджана в мире за последние два года.
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