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В Иране мужчина с автоматом Калашникова ворвался в посольство Азербайджана. Один человек убит, двое ранены Ильхам Алиев назвал это нападение терактом

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В Тегеране неизвестный мужчина обстрелял из автомата Калашникова пост охраны посольства Азербайджана. В результате нападения убит начальник службы безопасности дипмиссии, еще двое охранников получили ранения. Стрелявшего задержали, он объясняет свои действия личными мотивами. В Баку возложили ответственность на Тегеран за невыполнение обязательств Венской конвенции по охране дипломатических представительств. Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал случившееся терактом. Это уже пятое нападение на дипмиссию Азербайджана в мире за последние два года.