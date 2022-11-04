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«Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя» Антивоенное заявление Земфиры на концерте в Лондоне
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3 ноября Земфира выступила в лондонском Альберт-холле. Это был закрывающий концерт европейского тура певицы в поддержку альбома «Borderline». На каждом из выступлений перед исполнением песни «Не стреляйте» артистка высказывалась против войны в Украине. Вот что она говорила в Лондоне.