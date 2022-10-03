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«Вести священную войну с обесчеловечивающим сатанизмом и славить свою родину, стоя на двух ногах» Это не случайный набор слов, а то, как российские артисты поддерживают войну

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После начала вторжения РФ в Украину некоторые российские деятели культуры начали активно высказываться в поддержку войны. Мы собрали фрагменты выступлений Ивана Охлобыстина, Никиты Михалкова, Дмитрия Певцова, Михаила Пореченкова, Владимира Машкова и Сергея Безрукова. Предупреждаем, смотреть и слушать это непросто.
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