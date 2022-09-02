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Путин остановил кортеж и вышел к народу в Калининграде. Трудно подобрать слова, чтобы объяснить, как выглядит президент России на этом видео «Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо!»

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Президент России Владимир Путин во время визита в Калининград остановил свой кортеж, вышел из машины и пообщался с народом. «Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо!» — сказал президент, стоя на противоположной стороне дороги от собравшихся людей — через два ряда автомобилей кортежа. «Спасибо! Молодец!» — крикнули ему в ответ. На этом общение президента с народом закончилось. Путин приехал в Калининград 1 сентября, вскоре после смерти Михаила Горбачева, первого и единственного президента СССР. Одно из главных видео эпохи Горбачева — его встреча с гражданами на Невском проспекте в Ленинграде в 1985 году. Посмотрите, как это было.