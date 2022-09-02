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Путин остановил кортеж и вышел к народу в Калининграде. Трудно подобрать слова, чтобы объяснить, как выглядит президент России на этом видео «Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо!»
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