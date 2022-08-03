В Подмосковье произошел крупный пожар на складе Ozon

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В Московской области днем 3 августа начался пожар на складе интернет-магазина Ozon. Со склада самостоятельно вышли больше одной тысячи человек. Площадь возгорания за полтора часа выросла до 35 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, пострадали 11 человек. СМИ также сообщают об одном погибшем, но это не подтверждено. Среди версий случившегося — поджог и неисправность электрооборудования.

В Московской области днем 3 августа возник пожар на складе Ozon. Из здания самостоятельно вышли больше одной тысячи человек. Площадь пожара составила 35 тысяч квадратных метров. Пострадали 11 человек. СМИ также сообщают об одном погибшем, но это не подтверждено. Среди версий случившегося — поджог и неисправность электрооборудования. Подписывайтесь на наш Youtube