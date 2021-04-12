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500 дронов поднялись в воздух в Великом Новгороде — и показали историю покорения космоса
Это впечатляющее шоу ко Дню космонавтики
1 минута
11:36, 12 апреля 2021
В Великом Новгороде ко Дню космонавтики устроили впечатляющее шоу. В ночное небо подняли 500 дронов, которые рассказали историю покорения космоса. От первого спутника до Международной космической станции. Разумеется, показали и первый полет человека в космос, который 60 лет назад совершил Юрий Гагарин.
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