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«Сколько еще вы собираетесь здесь находиться, разрушая жизнь дочери?»
Энтони Хопкинс и Оливия Колман в драме «Отец», выдвинутой на «Оскар». Трейлер
2 минуты
08:26, 16 марта 2021
15 апреля в российский прокат выходит драма Флориана Зеллера «Отец» — номинант на премию «Оскар» в 2021 году в шести категориях, включая «Лучший фильм». Энтони живет один в лондонской квартире и в силу возраста постепенно теряет память. Его дочь пытается найти для него сиделку, но он отвергает всех кандидаток. Главные роли в фильме сыграли Энтони Хопкинс и Оливия Колман (их работы также номинированы на премию «Оскар»). «Медуза» представляет дублированный трейлер фильма.
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