11 марта в российский прокат выходит анимационный фильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор „не таких“». Это экранизация оперы Дмитрия Шостаковича «Нос», на которую композитор сам дал Хржановскому согласие еще в 1960-х. Главными героями фильма стали Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Всеволод Мейерхольд и сам Дмитрий Шостакович. «Медуза» публикует фрагмент, в котором майор Ковалев пытается опубликовать в газете объявление о пропаже носа.

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