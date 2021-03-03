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«Место чрезвычайно гладкое, как только что выпеченный блин!»
Майор Ковалев показывает лицо без носа — фрагмент мультфильма «Нос, или заговор „не таких“» Андрея Хржановского
3 минуты
09:16, 3 марта 2021
11 марта в российский прокат выходит анимационный фильм Андрея Хржановского «Нос, или Заговор „не таких“». Это экранизация оперы Дмитрия Шостаковича «Нос», на которую композитор сам дал Хржановскому согласие еще в 1960-х. Главными героями фильма стали Николай Гоголь, Михаил Булгаков, Всеволод Мейерхольд и сам Дмитрий Шостакович. «Медуза» публикует фрагмент, в котором майор Ковалев пытается опубликовать в газете объявление о пропаже носа.
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