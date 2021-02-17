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«Детство у меня было замечательное. Жаль, что придется его закончить»
Фильм «Маша» с Аней Чиповской — о девочке и жестких 1990-х
2 минуты
08:19, 17 февраля 2021
1 апреля в российский прокат выходит фильм режиссера Анастасии Пальчиковой «Маша» (продюсеры — Валерий Федорович, Евгений Никишов («Эпидемия») и Рубен Дишдишян). Главная героиня — 13-летняя Маша, которая растет в 1990-е, дружит с боксерами и мечтает стать джазовой певицей. Однако внезапно происходит трагедия, разобраться в которой Маше предстоит, уже повзрослев. Машу-подростка сыграла Полина Гухман, выросшую героиню — Аня Чиповская. На «Кинотавре» в 2020 году фильм получил приз за лучший дебют. «Медуза» представляет премьеру трейлера.
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