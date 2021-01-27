8 апреля в российский прокат выходит фильм американского режиссера и сценариста Ли Айзека Чуна «Минари» — победитель фестиваля «Сандэнс» 2020 года. Исполнительный продюсер картины — Брэд Питт. Это история семьи иммигрантов из Южной Кореи, переехавших в 1980-х из Калифорнии в Арканзас, чтобы заняться фермерством. На новом месте семье приходится столкнуться с многочисленными трудностями. Сюжет фильма отчасти основан на биографии самого Чуна. В главных ролях — Стивен Ян («Пылающий»), Хан Йе Ри и Юн Ё Чжон. «Медуза» представляет дублированный трейлер фильма.

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