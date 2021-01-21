Терминатор… Ой, то есть Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса

Актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер сделал прививку от коронавируса. Процедуру он прошел прямо в автомобиле — и попутно вспомнил сразу две легендарные фразы персонажей, которых он сыграл в кино.

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