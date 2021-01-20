Джо Байден официально стал 46-м президентом США. Видео

20 января 78-летний демократ Джо Байден официально вступил в должность президента США. Инаугурация прошла при малом числе зрителей из-за пандемии коронавируса и возможных массовых беспорядков. К церемонии в Вашингтон стянули 25 тысяч бойцов Нацгвардии, а центр города перекрыли

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