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Джо Байден официально стал 46-м президентом США. Видео
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18:30, 20 января 2021
20 января 78-летний демократ Джо Байден официально вступил в должность президента США. Инаугурация прошла при малом числе зрителей из-за пандемии коронавируса и возможных массовых беспорядков. К церемонии в Вашингтон стянули 25 тысяч бойцов Нацгвардии, а центр города перекрыли
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