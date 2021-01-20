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Дональд Трамп покинул Белый дом. Вот как это было
2 минуты
16:50, 20 января 2021
45-й президент США Дональд Трамп утром 20 января покинул Белый дом. Вместе с женой Меланией он полетел на вертолете на военную базу в Мэриленде, где провел свое последнее публичное мероприятие на посту президента. Вопреки традиции, которая не нарушалась более 150 лет, Трамп отказался участвовать в инаугурации 46-го президента Джо Байдена.
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