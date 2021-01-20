Дональд Трамп покинул Белый дом. Вот как это было

45-й президент США Дональд Трамп утром 20 января покинул Белый дом. Вместе с женой Меланией он полетел на вертолете на военную базу в Мэриленде, где провел свое последнее публичное мероприятие на посту президента. Вопреки традиции, которая не нарушалась более 150 лет, Трамп отказался участвовать в инаугурации 46-го президента Джо Байдена.