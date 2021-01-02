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«Я понимал, что у меня очень мало времени»
Год назад умер онколог Андрей Павленко. «Такие дела» выпускают фильм о нем — «Жизнь человека. Последнее интервью». Вот его фрагмент
4 минуты
11:12, 2 января 2021
5 января 2021 года в онлайн-кинотеатрах more.tv, «Кинопоиск HD» и сервисе Okko появится фильм «Жизнь человека. Последнее интервью». Это документальная картина об онкологе Андрее Павленко, у которого был рак желудка. Вместе с изданием «Такие дела» он
рассказывал
о болезни и о проблемах онкологической службы в России (партнером проекта стал Фонд медицинских решений
«Не напрасно»
). В «Жизни человека» Павленко описывает, как стал онкологом, помогал отцу в борьбе с раком желудка, узнал о своем заболевании и решил использовать диагноз, чтобы обратить внимание на важные проблемы в медицине и поддержать других пациентов. Фильм состоит из уже опубликованных на «Таких делах» видео и последнего интервью онколога, которое выходит впервые. «Медуза» публикует отрывок — в нем Андрей Павленко рассказывает, как справился с новостью о возвращении своей болезни. Фильм выходит в годовщину смерти онколога — Павленко умер 5 января 2020 года.
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