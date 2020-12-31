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Вместе мы сможем все Читателей «Медузы» с Новым годом поздравляют медики — главные герои 2020-го

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2020-й наконец-то закончился (правда, коронавирус пока остается с нами). Год и правда был тяжелым, но, пожалуй, сложнее всего пришлось его главным героям — медикам. Весь год мы писали, как они борются с пандемией. А теперь попросили их поздравить наших читателей. С Новым годом! 2021-й точно будет лучше!
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