NASA показало, как ровер «Персеверанс» будет садиться на Марс. Через два месяца проверим

Агентство NASA опубликовало анимированное видео, показывающее, как ровер «Персеверанс» будет садиться на Марс. После вхождения в атмосферу планеты капсула с марсоходом сначала будет спускаться на парашюте, а неподалеку от планеты раскроется — и из нее вместе с ровером вылетит дрон. С помощью своих двигателей он обеспечит «Персеверансу» мягкую посадку. Ровер должен достигнуть Марса 18 февраля 2021 года.

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