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«Ему, как плотнику, надо было воскреснуть в день солидарности трудящихся»
Фрагмент нового фильма Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина»
1 минута
10:12, 23 декабря 2020
31 декабря в российский прокат выходит фильм Вуди Аллена «Фестиваль Рифкина» — комедия о немолодом историке кино, приехавшем на кинофестиваль в Сан-Себастьян, чтобы проследить за женой, которую он подозревает в измене с молодым режиссером. Главные роли в картине сыграли Уоллес Шоун, Джина Гершон и Луи Гаррель. «Медуза» представляет фрагмент фильма, в котором Рифкин, гуляя по испанскому городу, заходит в церковь и рассуждает о религии.
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