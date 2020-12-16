25 марта 2021 года в российский прокат выходит драма Гарри Макквина «Супернова». Главные роли в ней сыграли Колин Ферт и Стэнли Туччи. Их герои — партнеры на протяжении 20 лет. Они путешествуют по Великобритании, чтобы вспомнить места, в которых бывали раньше, встретиться там со своими знакомыми и, главное, провести как можно больше времени вместе. У героя Туччи прогрессирует деменция и он тайно готовится уйти из жизни. «Медуза» представляет дублированный трейлер фильма.

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