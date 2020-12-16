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«Я постепенно теряю память. И меня бы тут точно не было, если бы не этот человек»
Колин Ферт и Стэнли Туччи — в фильме «Супернова». Премьера трейлера
1 минута
09:00, 16 декабря 2020
25 марта 2021 года в российский прокат выходит драма Гарри Макквина «Супернова». Главные роли в ней сыграли Колин Ферт и Стэнли Туччи. Их герои — партнеры на протяжении 20 лет. Они путешествуют по Великобритании, чтобы вспомнить места, в которых бывали раньше, встретиться там со своими знакомыми и, главное, провести как можно больше времени вместе. У героя Туччи прогрессирует деменция и он тайно готовится уйти из жизни. «Медуза» представляет дублированный трейлер фильма.
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