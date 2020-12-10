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В Баку прошел военный парад в честь победы в Карабахе. На нем присутствовал президент Турции
2 минуты
14:45, 10 декабря 2020
В Баку 10 декабря прошел военный парад в честь победы в военном конфликте в Карабахе. За парадом наблюдали президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, приехавший в Баку. Среди участников парада были турецкие военнослужащие. Всего перед двумя президентами торжественным строем прошли около 3000 военных и около 150 единиц техники. Алиев, обращаясь к участникам парада,
заявил
, что Азербайджан «положил конец оккупации своих территорий, восстановил справедливость и международное право». По официальным данным, во время военного конфликта в Карабахе погибли 2783
азербайджанских военнослужащих
и 2425 армянских военнослужащих. Алиев своим указом ввел в Азербайджане новый праздник — День Победы, который будет отмечаться 10 ноября, когда (по времени Баку) было подписано соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
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