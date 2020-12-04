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В Пуэрто-Рико разрушился радиотелескоп «Аресибо». Он помог сделать множество открытий — и даже снялся в фильме о Джеймсе Бонде
1 минута
11:03, 4 декабря 2020
В начале декабря в Пуэрто-Рико
разрушился
радиотелескоп «Аресибо». Его построили 57 лет назад, и долгое время «Аресибо» был крупнейшим радиотелескопом в мире. Стажировку на «Аресибо» прошли тысячи молодых ученых, он помог сделать множество открытий и даже появился в фильме о Джеймсе Бонде «Золотой глаз» (1995 год). «Аресибо» устоял при землетрясениях и ураганах, но в августе не выдержал один из тросов, удерживающий инструментальную платформу, в ноябре — лопнул второй. Телескоп был признан не подлежащим ремонту, его планировали демонтировать, но не успели.
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