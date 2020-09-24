В октябре на ТНТ выйдет мистический сериал «Территория» с Андреем Мерзликиным и Глебом Калюжным в главных ролях. Режиссер-постановщик — Игорь Твердохлебов, автор сценария — Анастасия Самойлова. Родители 19-летнего Егора пропадают во время этнографической экспедиции по Пермскому краю. Вместе со своим дядей и двумя случайными попутчицами он отправляется на поиски родных. Во время поездки они сталкиваются с живущими в землянках отшельниками, колдунами, шаманами. Сначала герой не придает значения рассказам о древних существах коми-пермяцкой мифологии, которые, по рассказам местных, обитают здесь, однако потом он меняет свое мнение. Съемки сериала проходили в Пермском крае. По словам создателей, история основана на местных легендах и суевериях. «Медуза» представляет премьеру трейлера.