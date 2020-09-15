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«Прощай и гори в аду. Вечно твой, Василий»
Офисный работник решает высказать все своему боссу в короткометражном фильме «Подвиг». Фрагмент на «Медузе»
3 минуты
10:34, 15 сентября 2020
«Подвиг» — короткометражный фильм режиссера Ивана Петухова об офисном работнике, который вынужден делать очередную презентацию прямо перед Новым годом. Герой по имени Василий не выдерживает и решает высказать все накопившееся возмущение своему боссу. Это скринлайф-фильм, то есть все основное действие происходит в браузере и мессенджерах. Продюсер фильма — Тимур Бекмамбетов, в главных ролях — Алексей Агранович и Дмитрий Лысенков. 19 сентября «Подвиг» можно будет увидеть на Фестивале уличного кино в Санкт-Петербурге. «Медуза» представляет фрагмент фильма, в котором Василий отправляет то самое сообщение.
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