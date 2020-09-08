«Куратор» — дебютная полнометражная работа режиссера Петра Левченко, премьера которой прошла на фестивале «Кинотавр» в 2019 году. В широкий прокат фильм выходит 10 сентября 2020 года. У себя в кабинете убит мэр крупного подмосковного города. Убийца — человек из строительной сферы (актер Михаил Гомиашвили); одни называют его народным мстителем, другие считают, мэр мешал ему вести бизнес. Восстановить отношения бизнеса и власти должен главный герой, друг убийцы, человек, которого называют куратором (Юрий Цурило). Сценарий основан на реальных событиях, прототипом убийцы стал «красногорский стрелок» Амиран Георгадзе, который в 2015 году убил в Красногорске нескольких человек, включая первого замглавы города Юрия Караулова. «Медуза» представляет фрагмент картины.

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