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«Эти люди должны быть забыты» Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» — о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске. Премьера трейлера

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«Дорогие товарищи!» — фильм режиссера Андрея Кончаловского о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Тогда погибли более 25 человек, более 85 были ранены. Семерых участников демонстрации приговорили к расстрелу, более ста получили по десять лет тюрьмы. Несколько десятилетий информация о разгоне демонстрации в Новочеркасске была засекречена. Подробнее об этих событиях — в репортаже Даниила Туровского. Картина «Дорогие Товарищи!» участвует в конкурсе Венецианского кинофестиваля, где ее покажут 7 сентября. В главной роли — Юлия Высоцкая. «Медуза» представляет трейлер фильма.
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