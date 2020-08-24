10 сентября в российских прокат выйдет фильм режиссера Китти Грин «Ассистентка». Главную героиню — девушку Джейн, помощницу влиятельного кинопродюсера — играет Джулия Гарнер («Озарк», «Хорошо быть тихоней»). Джейн занимает самую низкую должность в этом бизнесе — она вынуждена прикрывать возможные интрижки босса, объясняться с его женой и оформлять какие-то подозрительные документы. А еще — терпеть нападки коллег, которые ни во что ее не ставят. После очередного странного задания (поселить в гостинице девушку, которая едва достигла совершеннолетия) Джейн обращается с жалобой в отдел кадров. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.

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