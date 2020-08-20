«Ты должен отменить этот приказ…» Ничего необычного, просто Джон Малкович дерется с Колином Фаррелом. Фрагмент боевика «Агент Ева»

20 августа в российский прокат выходит боевик Тейта Тейлора («Прислуга») — «Агент Ева». Главную героиню, ту самую Еву, играет Джессика Честейн. Ева ездит по миру и выполняет задания неназванной секретной службы, например, обольщает мужчин и убивает их. После того, как одна из спецопераций идет не по плану, Ева решает уйти — однако ее босс (Колин Фаррелл) приказывает ее убить. «Медуза» публикует фрагмент фильма, в котором наставник героини в исполнении Джона Малковича дерется с героем Колина Фаррелла, потому что не хочет убивать Еву.

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