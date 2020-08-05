«Хватит!» — документальный проект-исследование (премьера состоялась 5 августа на площадке Start и Nonfiction.film), посвященный насилию. Ведущие проекта — актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова — обсуждают истории женщин, которые пережили насилие в самых разных ситуациях — не только дома, но и на работе, в роддоме, во взрослом и детском возрасте. И призывают их не молчать о насилии, а рассказывать свои истории. Производитель сериала — студия «Амурские волны». Всего в «Хватит!» будет шесть серий, «Медуза» представляет премьеру первого эпизода о домашнем насилии.

«Мне хочется сказать большое спасибо героиням за смелость. Потому что когда они соглашаются обсуждать такие интимные вещи с журналистами, это очень большое мужество, — рассказывает Настя Красильникова. — Во время беседы многие девушки признавались, что хотели бы как можно скорее забыть этот опыт и никогда ни с кем это не обсуждать. Но каждая понимает, что не хочет, чтобы ее дочь, сестра, подруга когда-нибудь попали в такую же ситуацию. Поэтому о насилии очень важно говорить. Чем больше мы говорим о том, что проблема насилия существует, тем больше шансов, что со временем эта ужасная патриархальная система начнет меняться и трещать. Она уже сейчас меняется и трещит, это видно по кейсу Регины Тодоренко».

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