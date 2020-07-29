«Конференция» — фильм Ивана И. Твердовского, премьера которого состоялась в 2019 году в российском павильоне на Каннском кинофестивале. В 2020-м его покажут в программе Venice Days 77-го Венецианского кинофестиваля. Главная героиня картины — монахиня Наталья. Спустя 17 лет после теракта на Дубровке, случившегося 23–26 октября 2002 года, она приезжает из монастыря в Москву, чтобы провести в этом месте поминальный вечер — по документам он проходит как «конференция». Во время подготовки вечера Наталья пытается разобраться со своим собственным прошлым и заслужить прощение дочери. В фильме сыграли Наталья Павленкова, Ольга Лапшина, Ксения Зуева, Ян Цапник, Александр Семчев, Анна Слю, Виктория Верберг и другие. «Медуза» публикует фрагмент картины, в котором Наталья и директор Театрального центра на Дубровке договариваются о дате события.

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