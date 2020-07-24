Мусульмане впервые за 86 лет собрались в Айя-Софии на молитву. Вот как это было

В Святой Софии в Стамбуле 24 июля прошел первый за 86 лет намаз. На молитву собрались несколько тысяч мусульман, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. С 1934 года Святая София была музеем. В июле Госсовет Турции разрешил использовать ее как мечеть. Это решение вызвало неоднозначную реакцию как за пределами Турции, так и внутри страны. Власти обещают, что Святая София, находящаяся под охраной ЮНЕСКО, по-прежнему будет доступна для туристов.

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