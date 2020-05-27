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«Приди ко мне» — фильм о секте, состоящей из женщин и одного мужчины (Даарио из «Игры престолов»). Премьера фрагмента
2 минуты
10:19, 27 мая 2020
1 июня на цифровых платформах выходит триллер польского режиссера, трехкратного лауреата Берлинского кинофестиваля, Малгожаты Шумовской «Приди ко мне». Фильм рассказывает о секте, живущей в лесу и состоящей из женщин и только одного мужчины, которого называют Пастырем, — одновременно и отца, и любовника этих женщин. Главная героиня, ее сыграла актриса Рэффи Кэссиди («Вокс люкс», «Убийство священного оленя»), с рождения живет в этом лесу, но внезапно начинает сомневаться в правильности происходящего. Роль Пастыря исполнил голландский актер Михиль Хаусман («Игра престолов»). Также в команде картины есть продюсеры фильмов «Одержимость», «Ведьма» и «Драйв». «Медуза» представляет фрагмент фильма, в котором Пастырь, его жены и дочери садятся ужинать. 1 июня перед премьерой фильма на
ютьюб-канале КАРО.Арт
пройдет онлайн-встреча с режиссером.
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