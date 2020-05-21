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Очень большой телескоп снял зарождение экзопланеты
1 минута
13:03, 21 мая 2020
Астрономы Европейской южной обсерватории с помощью Очень большого телескопа (VLT) и приемника SPHERE получили самые четкие на настоящий момент изображения протопланетного диска у звезды AB Возничего. Предполагается, что в этой точке формируется экзопланета. Полученные изображения помогут ученым лучше понять, как зарождаются планеты. Подробнее об открытии
можно прочитать
на сайте Европейской южной обсерватории.
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