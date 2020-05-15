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В Германии взорвали охлаждающие башни закрытой АЭС. Операцию готовили четыре года
57 секунд
10:36, 15 мая 2020
В Германии
демонтировали
две градирни АЭС, расположенной около Филипсбурга (земля Баден-Вюртемберг). Взрыв двух охлаждающих башен готовили в течение четырех лет. В каждом строении высотой 152 метра проделали по 1110 отверстий, в которые заложили заряды взрывчатки. Точное время взрыва не сообщали, чтобы избежать скопления зрителей в условиях эпидемии коронавируса, однако немало местных жителей все же пришло посмотреть на то, как уничтожают градирни. На месте АЭС планируется построить электроподстанцию.
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