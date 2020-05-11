Из-за COVID-19 нельзя обнять маму? В Канаде придумали выход

Кэролайн Эллис из Канады не хотела оставлять маму без поздравлений в День матери, который отмечался 11 мая. Но из-за пандемии COVID-19 обниматься может быть опасно, особенно для пожилых людей, входящих в группу риска. Как же быть? Эллис нашла выход! Она придумала специальное приспособление для «бесконтактных» обнимашек. Изобретение назвали «HUGlove». Приспособление состоит из полиэтиленового экрана, к которому приделаны четыре «рукава» — по два с каждой стороны. Просовываешь руки в рукава — и можно безопасно обниматься!

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