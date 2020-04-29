Когда мне плохо, я думаю: «Пошло все в жопу, поеду к Ларсу фон Триеру» Фрагмент фильма Анны Меликян «Фея». Премьера на «Медузе»

30 апреля на «КиноПоиск HD» выходит фильм Анны Меликян «Фея» — завершение авторской трилогии, в которую также вошли «Русалка» (2007) и «Звезда» (2014). Фея — прозвище главной героини, начинающей актрисы и борца за права животных (Екатерина Агеева). После одной из акций протеста, активистка в бутафорской крови спасается от полиции и случайно оказывается в машине Евгения Войгина — создателя популярной компьютерной игры «Коловрат» (Константин Хабенский). После знакомства с девушкой Войгин начинает чувствовать мистическую связь с Андреем Рублевым. В то же самое время в городе появляются фашисты, которые пользуются символикой из «Коловрата» и убивают людей. Также в фильме снялись Ингеборга Дапкунайте и Мария Шалаева. «Медуза» представляет фрагмент, в котором Фея, напросившись к Войгину в офис, чтобы помыться, рассказывает ему в лифте о своей жизни.

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