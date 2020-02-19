«Почему все говорят о папе так, как будто его здесь нет?» Эль Фаннинг и Хавьер Бардем в фильме «Неизбранные дороги» О девушке и ее отце, оторвавшемся от реальности. Трейлер

23 апреля в российский прокат выходит фильм режиссера Салли Поттер («Орландо», «Человек, который плакал») «Неизбранные дороги» — участник конкурсной программы Берлинского кинофестиваля 2020 года. Главный герой Лео (Хавьер Бардем) и его дочь Молли (Эль Фаннинг) вместе переживают один день в Нью-Йорке. У Лео психическое расстройство, он целиком погружен в галлюцинации и фантазии о том, как могла бы сложиться его жизнь, если бы он выбрал другой путь. Также в фильме сыграли Сальма Хайек и Лора Линни. «Медуза» представляет премьеру дублированного трейлера.

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