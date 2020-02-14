20 февраля в прокат выходит первая из двух частей документального проекта Леонида Парфенова — «Русские грузины. Фильм первый». В нем Парфенов расскажет о Багратионе, Орджоникидзе, Окуджаве, Данелии, Шеварнадзе, Берии, Сталине — и их роли в истории России и Советского Союза. Первый фильм описывает события до 1939 года. «Медуза» публикует один из его фрагментов — о том, как московская интеллигенция открыла для себя грузинского художника Нико Пиросмани, и о его безответной любви к французской актрисе Маргарите де Севр. По легенде бедный художник усыпал ее улицу цветами — после чего многие поэты воспели этот сюжет. Самой знаменитой вариацией этой истории стала песня Аллы Пугачевой «Миллион алых роз».