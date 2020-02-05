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«Знаешь, как аэроплан жужжит?» Фрагмент фильма «Мальчик русский» — о деревенском подростке, который потерял зрение и стал слухачом на фронте Первой мировой

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6 февраля в прокат выходит дебютный фильм режиссера Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова, «Мальчик русский». Премьера фильма состоялась в 2019 году на Берлинском кинофестивале. Главный герой — деревенский подросток, который отправляется на фронт Первой мировой войны, мечтая о наградах и славе. В первый же день на фронте герой теряет зрение, но его оставляют служить слухачом. «Медуза» публикует фрагмент картины, в котором герой осваивает технику наблюдения за приближающимися аэропланами.
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