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«Знаешь, как аэроплан жужжит?»
Фрагмент фильма «Мальчик русский» — о деревенском подростке, который потерял зрение и стал слухачом на фронте Первой мировой
2 минуты
09:15, 5 февраля 2020
6 февраля в прокат выходит дебютный фильм режиссера Александра Золотухина, ученика Александра Сокурова,
«Мальчик русский»
. Премьера фильма состоялась в 2019 году на Берлинском кинофестивале. Главный герой — деревенский подросток, который отправляется на фронт Первой мировой войны, мечтая о наградах и славе. В первый же день на фронте герой теряет зрение, но его оставляют служить слухачом. «Медуза» публикует фрагмент картины, в котором герой осваивает технику наблюдения за приближающимися аэропланами.
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