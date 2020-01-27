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«Идеальное место для укрытия»
Хелен Миррен рассказывает о комнате в Амстердаме, в которой жила Анна Франк. Фрагмент документального фильма
4 минуты
12:05, 27 января 2020
6 февраля в российский прокат выходит документальный фильм итальянских режиссеров Сабины Федели и Анны Миготто «Анна Франк. Параллельные истории». В картине три основные линии: актриса Хелен Миррен читает отрывки из дневника Анны Франк и рассказывает о ее жизни; пятеро женщин, переживших Холокост, вспоминают свои истории и линия современной девушки, которая изучает жизнь Анны Франк и историю нацизма. «Медуза» публикует фрагмент картины, в котором Хелен Миррен рассказывает о комнате в тайном убежище, где Анна Франк скрывалась от нацистов.
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