«Идеальное место для укрытия» Хелен Миррен рассказывает о комнате в Амстердаме, в которой жила Анна Франк. Фрагмент документального фильма

6 февраля в российский прокат выходит документальный фильм итальянских режиссеров Сабины Федели и Анны Миготто «Анна Франк. Параллельные истории». В картине три основные линии: актриса Хелен Миррен читает отрывки из дневника Анны Франк и рассказывает о ее жизни; пятеро женщин, переживших Холокост, вспоминают свои истории и линия современной девушки, которая изучает жизнь Анны Франк и историю нацизма. «Медуза» публикует фрагмент картины, в котором Хелен Миррен рассказывает о комнате в тайном убежище, где Анна Франк скрывалась от нацистов.

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